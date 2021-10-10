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Almanya, 9 ayda testlere 5.3 milyar harcadı

#Almanya#Koronavirüs Testleri#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, 9 ayda testlere 5.3 milyar harcadı

Almanya’da şimdiye kadar ücretsiz yapılan koronavirüs testleri yarından itibaren paralı oluyor. Federal hükümet, korona testleri için pandemi başlangıcından bugüne kadar 5.3 milyar euro dolayında harcama yapıldığını açıklarken, sosyal yardım birlikleri testlerin tamamen ücretli olmasına tepki gösterdi.

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan federal sosyal yardım kuruluşu VdK Başkanı Verena Bentele, kronik hastalığı bulunan ve özellikle engelli vatandaşlar için istisna gösterilmesi gerektiğini belirterek, rahatsızlıkları nedeniyle aşı olamayan insanların toplumsal yaşamdan uzaklaştırılacağını söyledi. Diğer yandan serbest piyasadaki test ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmediğine dikkati çeken Bentele, ilgili bakanlıkların ücretlerle ilgili bağlayıcı bir karar almasını beklediklerini dile getirdi. Bentele, ekonomik durumu iyi olmayan insanların oldukça pahalı yapılan test ücretlerini ödemede sıkıntı yaşayacakları uyarısında bulundu. Bu durumda paralı testleri yaptırmada sorun yaşamayan maddi durumu yerinde olan aşı karşıtlarının ise imtiyazlı duruma geleceği vurgulandı.
Federal Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise doktor raporuyla aşı olması sakıncalı bulunan ve aşı sırası gelmeyen vatandaşların bunları kanıtlaması durumunda test ücretlerinden muaf tutulacağı bildirildi. Federal Sosyal Güvenlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre devlet tarafından üstlenilen test ücretleri için 2020 başlarından 15 Eylül 2021 tarihine kadar toplam 5.3 milyar euro dolayında ödeme yapıldı. Harcamaların 1.4 milyarı malzeme, 2.4 milyarı personel ve 1.1 milyarı laboratuvar ve geri kalanının da özel test uygulamalarından kaynaklı diğer masraflar için olduğu kaydedildi.

 

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#Almanya#Koronavirüs Testleri#AVRUPADAN HABERLER