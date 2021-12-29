Almanya 75 milyon doz aşı bağışlayacak

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korku dolu anlar, ekipler alarmda Botla kurtardılarKorku dolu anlar, ekipler alarmda! Botla kurtardılar#Kırklareli
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü Farioli...Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü! Farioli...#Galatasaray
Canlı yayında flaş uyarılar… Bugün, yarın ve cuma gününe dikkatCanlı yayında flaş uyarılar… Bugün, yarın ve cuma gününe dikkat!#Hava Durumu
Merkez Bankası duyurdu İşte 2022 yılı Para ve Kur PolitikasıMerkez Bankası duyurdu! İşte 2022 yılı Para ve Kur Politikası#Merkez Bankası
Ve mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulunduVe mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulundu!#Omicron
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Pitbull saldırısında yaralanmıştı Asiye yoğun bakımdan çıktıPitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye yoğun bakımdan çıktı#Asiye Ateş
Görüntüler dehşete düşürmüştü MEBden flaş kararGörüntüler dehşete düşürmüştü! MEB'den flaş karar#Aksaray
Altın hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Evini basıp işkence ettiler Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar...Evini basıp işkence ettiler! 'Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar...'#Afganistan
Yıllar sonra sürpriz buluşma Ofisinde ziyaret etti...Yıllar sonra sürpriz buluşma! Ofisinde ziyaret etti...#Aziz Yıldırım
Atatürke benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: Geber dedi, yumruk ve tekme attıAtatürk'e benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı#Göksel Kaya
Hava çok sıcak ama... Buz kıyameti geliyorHava çok sıcak ama... 'Buz kıyameti' geliyor#Alaska
10 yıl sonra evlendiler... Artık Sivas ve Ankaralısın10 yıl sonra evlendiler... 'Artık Sivas ve Ankaralısın'#Ferman Akgül
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya 75 milyon doz aşı bağışlayacak

#Almanya#Aşı#AVRUPADAN HABERLER
Almanya 75 milyon doz aşı bağışlayacak

Koronavirüs salgını patlak verdiğinden bu yana az gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelede yetersiz kalması sürekli gündeme geldi. Aşıların ilk olarak ekonomik açıdan güçlü devletler tarafından satın alınması da eleştirilerin hedefi olmuştu. 2021 yılında 100 milyon doz aşı bağışlayan Almanya, yeni yılda da 75 milyon doz aşı bağışlayacağını duyurdu.

Haberin Devamı

KALKINMA Bakanı Svenja Schulze, yapılacak bağışla kendi aşı kampanyalarına zarar verilmeyeceğini belirtti. Redaktionsnetzwerk Deutschland’a konuşan Schulze, bu yıl içinde yapılan bağışla kalmayacaklarını ve bağışların devam edeceğini söyledi. Schulze, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile hemfikir olduklarını belirtirken, “Hem kendi nüfusumuzun hem de daha yoksul ülkelerin talebini yöneteceğimiz konusunda hemfikiriz” dedi. Az gelişmiş ülkelerdeki salgının etkilerinin çok kötü durumda olduğunu ifade eden bakan Schulze, aşı patentinin kaldırılmasına yönelik talepleri geri çevirdi. Partisi SPD’den bu yönde talepler olmasına rağmen aşı patentinin kaldırılmasına karşı olduğunu kaydeden Svanja Schulze, “Şimdi bize yardımcı olacaksa buna açığım. Ancak modern aşıların üretim süreci teknik olarak o kadar zahmetli ve karmaşık ki, bunu serbest bırakmanın hiçbir faydası olmayacak” şeklinde konuştu.

Almanya 75 milyon doz aşı bağışlayacak
Kalkınma Bakanı Svenja Schulze

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Aşı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse