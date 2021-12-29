Almanya 75 milyon doz aşı bağışlayacak

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KALKINMA Bakanı Svenja Schulze, yapılacak bağışla kendi aşı kampanyalarına zarar verilmeyeceğini belirtti. Redaktionsnetzwerk Deutschland’a konuşan Schulze, bu yıl içinde yapılan bağışla kalmayacaklarını ve bağışların devam edeceğini söyledi. Schulze, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile hemfikir olduklarını belirtirken, “Hem kendi nüfusumuzun hem de daha yoksul ülkelerin talebini yöneteceğimiz konusunda hemfikiriz” dedi. Az gelişmiş ülkelerdeki salgının etkilerinin çok kötü durumda olduğunu ifade eden bakan Schulze, aşı patentinin kaldırılmasına yönelik talepleri geri çevirdi. Partisi SPD’den bu yönde talepler olmasına rağmen aşı patentinin kaldırılmasına karşı olduğunu kaydeden Svanja Schulze, “Şimdi bize yardımcı olacaksa buna açığım. Ancak modern aşıların üretim süreci teknik olarak o kadar zahmetli ve karmaşık ki, bunu serbest bırakmanın hiçbir faydası olmayacak” şeklinde konuştu.

Kalkınma Bakanı Svenja Schulze