Almanya, 660 milyon doz aşı sipariş etmiş

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FEDERAL Hükümet, Sol Parti milletvekili Kathrin Vogler’in konuyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Buna göre, salgının başlangıcından bu yana 660 milyon doz aşı siparişi verildiği açıklandı. Sipariş verilen aşıların 367 milyon dozu mRNA teknolojili BioNTech/Pfizer, 120 milyon dozunu yine mRNA teknolojisiyle üretilen Moderna oluşturuyor. Hükümet bunun dışında Novavax, Valneva ve Sanofi aşılarından da sipariş verdi. Aşıların toplam maliyetinin yaklaşık 12.5 milyar euro olduğu, 660 milyon doz aşıdan bugüne ana kadar yaklaşık yüzde 25’inin kullanıldığı, yüzde 16’sının ise gelişmekte olan ülkelere bağışlandığı açıklandı. Geriye kalan yaklaşık 400 milyon doz aşının ise 2023 sonuna kadar tüketilmesi öngörülüyor. Ancak Omikron gibi veya gelecekte virüsün yeni varyantlarına karşı aşı geliştirilmesi durumunda yeniden aşı siparişi verilebileceği belirtildi.

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HEPSİNİ ALMAK ZORUNDA

Aşı üreticileriyle yapılan anlaşma gereği yeni varyantlara göre aşı geliştirilmesi durumunda siparişlerin yeni aşıyla değiştirilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili haberi yayınlayan Mainz Report’a açıklama yapan Federal Sağlık Bakanlığı, aşı konusunda yeterli tedarike sahip olmak amacıyla bu kadar çok sipariş verdiklerini kaydetti. Ayrıca farklı aşı üreticileriyle de anlaşma yaparak olası bir üretim sıkıntısı durumunda sorun yaşanmasının önlenmek istendiği belirtildi. Anlaşmaya göre aşılar kullanılmasa bile Alman devleti sipariş miktarındaki aşıları almakla yükümlü. Siparişlerin miktarının azaltılması ise aşı üreticileriyle yapılacak müzakereye göre belirlenebilecek.