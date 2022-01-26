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HABERLERAvrupa Haberleri

Almanya, 660 milyon doz aşı sipariş etmiş

#Almanya 660 Milyon Doz Aşı Sipariş Etmiş#Sol Parti Milletvekili Kathrin Vogler#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, 660 milyon doz aşı sipariş etmiş

Almanya’da koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı siparişinde geç kaldığı için hükümet eleştirilmişti. Ancak hükümetin, 2023 yılı sonuna kadar bilinenden daha fazla aşı siparişi verdiği ortaya çıktı.

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FEDERAL Hükümet, Sol Parti milletvekili Kathrin Vogler’in konuyla ilgili soru önergesini yanıtladı. Buna göre, salgının başlangıcından bu yana 660 milyon doz aşı siparişi verildiği açıklandı. Sipariş verilen aşıların 367 milyon dozu mRNA teknolojili BioNTech/Pfizer, 120 milyon dozunu yine mRNA teknolojisiyle üretilen Moderna oluşturuyor. Hükümet bunun dışında Novavax, Valneva ve Sanofi aşılarından da sipariş verdi. Aşıların toplam maliyetinin yaklaşık 12.5 milyar euro olduğu, 660 milyon doz aşıdan bugüne ana kadar yaklaşık yüzde 25’inin kullanıldığı, yüzde 16’sının ise gelişmekte olan ülkelere bağışlandığı açıklandı. Geriye kalan yaklaşık 400 milyon doz aşının ise 2023 sonuna kadar tüketilmesi öngörülüyor. Ancak Omikron gibi veya gelecekte virüsün yeni varyantlarına karşı aşı geliştirilmesi durumunda yeniden aşı siparişi verilebileceği belirtildi.

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HEPSİNİ ALMAK ZORUNDA
Aşı üreticileriyle yapılan anlaşma gereği yeni varyantlara göre aşı geliştirilmesi durumunda siparişlerin yeni aşıyla değiştirilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili haberi yayınlayan Mainz Report’a açıklama yapan Federal Sağlık Bakanlığı, aşı konusunda yeterli tedarike sahip olmak amacıyla bu kadar çok sipariş verdiklerini kaydetti. Ayrıca farklı aşı üreticileriyle de anlaşma yaparak olası bir üretim sıkıntısı durumunda sorun yaşanmasının önlenmek istendiği belirtildi. Anlaşmaya göre aşılar kullanılmasa bile Alman devleti sipariş miktarındaki aşıları almakla yükümlü. Siparişlerin miktarının azaltılması ise aşı üreticileriyle yapılacak müzakereye göre belirlenebilecek.

Almanya, 660 milyon doz aşı sipariş etmiş
‘NİJERYA İMHA ETTİ’
Hükümete soru önergesi veren Sol Parti milletvekili Kathrin Vogler, aşı konusunda hükümetten daha fazla şeffaflık beklediklerini kaydetti. Aşı siparişi miktarını eleştiren Vogler, Maiz Report’a verdiği demeçte, “Sipariş edilen toplam doz, bebeklerden yaşlılara kadar kişi başına neredeyse sekiz doz korona aşısına karşılık geliyor” dedi. Vogler, Afrika’daki ülkelerin ciddi bir aşı eksikliği yaşarken Almanya gibi zengin ülkelerin son kullanma tarihi geçerek bozulmaya meyilli aşı bulundurmasının kabullenilemeyeceğini belirtti. Nijerya’nın, son kullanma tarihinden kısa bir süre önce verildiği için bağışlanan aşıları imha etmek zorunda kaldığını hatırlatan Vogler, bunun sorumsuzluk olduğunu vurguladı.

 

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