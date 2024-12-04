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Almanya 59.2 milyon seçmen var

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#Almanya#59.2 Milyon Seçmen#Almanya Federal İstatistik Ofisi
Almanya 59.2 milyon seçmen var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 12:10

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yaklaşık 59.2 milyon seçmen bulunduğunu duyurdu.

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Destatis’ten yapılan yazılı açıklamada, Federal Meclis’in feshedilmesi durumunda 21’inci dönem genel seçimlerin 23 Şubat 2025 tarihinde düzenleneceği bildirildi. Gelecek yılki muhtemel parlamento seçiminde yaklaşık 59.2 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, 2022 nüfus sayımı verilerine göre bu seçmenlerin 30.6 milyonunun kadın, 28.6 milyonunun erkek olduğu kaydedildi. Ancak bu rakama, ülke dışında yaşayan Alman vatandaşları henüz eklenmedi. Destatis’in açıklamasında, 2021 yılında 61.2 milyon olan seçmen sayısındaki düşüşün ‘demografik eğilimlerden’ kaynaklandığı kaydedildi.

 

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#Almanya#59.2 Milyon Seçmen#Almanya Federal İstatistik Ofisi

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