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Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verildi

#Almanya-Rusya-Ukrayna#Almanya 40 Rus Diplomatı İstenmeyen Kişi İlan Etti Ülkeyi Terk Etmeleri İçin 5 Gün Süre Verildi#AVRUPADAN HABERLER
Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verildi

Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinden geri çekilmesi ile çok sayıda sivilin öldüğünün gün yüzüne çıkmasının ardından Almanya, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmeleri için 5 gün süre verdi.

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UKRAYNA’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Bucha’daki vahşetin ardından Almanya, çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek, ülkeyi terk etmelerini istedi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya’ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne desteğini artıracağını ve NATO’nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı.

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AKREDİTE EDİLMİŞ 104 RUS DİPLOMAT VAR
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergei J. Nechayev’in Bakanlığa çağırılarak, 40 Rus diplomatın istenmeyen ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Almanya’da akredite edilmiş 104 Rus diplomat bulunuyor. Almanya hükümeti ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’nın Bucha kentindeki katliamına yanıt olarak Rusya’ya karşı yeni cezai tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı.

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