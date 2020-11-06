Almanya 38 yeni Eurofighter alıyor

ALIM, Savunma Bakanlığı’nın Alman hava kuvvetlerindeki eski Tornado filosunu yenileme planının bir parçasını oluşturuyor. Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı plan, eski uçakların ABD Boeing şirketi tarafından üretilen 45 adet F-18 savaş jeti ve Airbus tarafından üretilen 93 adet Eurofighter ile yenilenmesini öngörüyor. Diğer jetlerin temini konusundaki karar ise en erken 2022 yılında, yani gelecek yıl yapılacak genel seçimler sonrasında verilecek. YEŞİLLER ÇEKİMSER KALDI

Federal Alman Meclisi Bütçe Komisyonu’nda yapılan oylamada hükümeti oluşturan Hırıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) milletvekilleri kabul oyu verdi. Yeşiller’in çekimser oy kullandığı oylamada Sol Parti’nin ise satın almaya red oyu verdiği öğrenildi.

Alman Ordusu’nun envanterinde halihazırda 85 adet Tornado jeti ve 143 adet Eurofighter bulunuyor. Yeni uçaklarla birlikte Almanya, dünyada hava filosunda en çok Eurofighter bulunduran ülke konuma gelmiş olacak.