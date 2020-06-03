Almanya 31 ülkeye seyahat uyarısını şartlı kaldırıyor

BAKANLAR Kurulu kararına göre Almanya 15 Haziran itibariyle 26 AB ülkesi, İngiltere, Schengen üyesi Norveç, İzlanda, İsviçre ve Liechtenstein için seyahat uyarısı kalkacak. Ancak bu 31 ülkeden bazıları için seyahat uyarısının kalkma tarihi uzayabilir. 15 Haziran’a kadar dışarı çıkma sınırlaması olan ve seyahat yasağı bulunan ülkeler var. Bunların başında İspanya ve Norveç geliyor. İspanya, 1 Temmuz itibariyle sınırlarını yabancı turistlere yeniden açmak istiyor. O zamana kadar turistlere 2 hafta karantina uygulaması bulunuyor. Norveç, seyahat yasağını 20 Ağustos tarihine kadar devam ettirmeyi planlıyor. Bu ülkeler için seyahat uyarısının kalkması önümüzdeki haftalarda karara bağlanacak. Dışişleri Bakanlığı’nın taslağına göre seyahat uyarısı şartlı kalkacak. Almanya, son 7 günde 100 bin nüfus başına 50 yeni koronavirüs vakası durumunda tekrar seyahat uyarısı önlemine geri dönebilecek.





BİR DAHA YAŞANMASIN DİYE...

Avrupa ülkeleri dışında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler için Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan seyahat uyarısı daha sonra seyahat bilgisine dönüştürülecek. Seyahat bilgisinde ülkeye özgü bilgiler yer alacak. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu kararın ‘daha zaman alacağını’ söyledi. Almanya bu ülkeler için de belirli şartlarda hemen seyahat uyarısına dönme kararını saklı tutuyor. Turizm sektöründe salgına karşı yeterli önlemleri almayan ülkeler için yeniden seyahat uyarısı uygulanacak. Bu karara AB Komisyonu’nun belirlediği kurallar temel oluşturacak. Almanya, koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyadan 240 bin vatandaşını ülkeye geri getirdi ve bunun bir kez daha yaşanmasını istemiyor.