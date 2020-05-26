Almanya 31 ülkeye seyahat uyarısını kaldırıyor

TASLAK raporda 15 Haziran tarihinden itibaren 26 Avrupa Birliği ülkesi yanında AB’den çıkan İngiltere ve Schengen dahilindeki İzlanda, Norveç, İsviçre, Lichtensten olmak üzere 31 ülkeye seyahat uyarısının kaldırılması öngörülüyor. Koronavirüsteki gelişmeler bu tarihe kadar olumlu seyretmeye devam ederse, Avrupa içinde sınır kontrolleri tekrar tarihe karışacak. Almanya’nın salgın nedeniyle Avusturya, İsviçre, Fransa gibi komşu ülkelere uyguladığı sınır kontrolleri 14 Haziran gecesi sona eriyor. Hükümetin 15 Haziran’dan itibaren seyahat uyarısını kaldırma kararı Avrupa içinde yaz tatili için bir başlangıç sinyali olarak görülüyor. Dışişleri Bakanlığı’nın taslak raporunda, “Turizmin yeniden canlanması hem seyahat edecek insanlar hem Alman seyahat sektörü hem de gidilecek ülkelerin ekonomik istikrarı açısından önemli” denildi. TEK TEK BİLGİ OLACAK

Dışişleri Bakanlığı’nın sayfasında seyahat uyarısı yerine ülkeler hakkında tek tek riskleri içeren seyahat bilgileri yer alacak. Raporda, tatilcilerin koronavirüse karşı korunmasını öngören ortak kriterler düzenlenmesi isteniyor. Bu kriterlerin başında 100 bin nüfusa son 7 gün içinde en fazla 50 koronavirüs vaka sınırı öneriliyor. Almanya’da bu sınırın aşılması durumunda koronavirüs önlemlerine geri dönülmesi şartı bulunuyor. Raporda ayrıca seyahat uyarısı kaldırılacak olan bu ülkelerin sosyal mesafe, hijyen, maske ve dezenfektan gibi kurallar üzerine bir taslak hazırlaması, bu ülkelerin, tatilcilerin koronavirüse karşı korunacağı, hastalık durumunda tedavi imkânlarının mevcut olduğunu gösteren taslak sunması talep ediliyor. Ayrıca AB Komisyonu’nun uçak gibi toplu ulaşımlarda yolcuların ve personelin güvenliğinin sağlanması yönündeki tavsiyelerinin uygulamaya konulması ve AB Komisyonu’nun alınan önlemleri değerlendirmek için bir sistem hazırlaması isteniyor.

TÜRKİYE HENÜZ YOK

Hükümetin taslağındaki ülkeler arasında haziranın ikinci haftasında Almanya da dahil birçok ülkeye turizmi açmayı planlayan Türkiye henüz yer almıyor. Ancak seyahat uyarısının kaldırılması konusunda görüşmeler devam ediyor. Gerek Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas gerekse hükümetin turizmden sorumlu Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss, Türkiye’de mevkidaşlarıyla yaptıkları telekonferans görüşmelerinde Türkiye’ye de seyahat uyarısının kalkacağı yönünde olumlu mesajlar verdi. Bareiss, eğer hasta ve vaka sayısı düşmeye devam ederse, Türkiye’de tatilin mümkün olacağını söyledi. Türkiye ise otellerin koronaya karşı 132 kriteri yerine getirip getirmediğini test etme ve sertifikasyon düzenleme işini Alman TÜV-Süd şirketine verdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart tarihinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde dünya çapında seyahat uyarısı yayınlamıştı.