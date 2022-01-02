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Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı

#ALMANYA#NÜKLEER SANTRAL#ÇERNOBİL
Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı

Almanya’da son 6 nükleer santralden 3’ünün fişi çekildi. Ülkede enerji ihtiyacının yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklarından sağlanması hedefleniyor.

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ÇERNOBİL faciasından bu yana en büyük nükleer felaket olan 2011’deki Fukuşima felaketinden sonra aşamalı olarak nükleer santrallerin faaliyetlerini durdurma kararının alındığı Almanya’da, son 6 nükleer santralden 3’ü daha kapatıldı. Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörlerinin 30 yıl sonra fişi çekilirken, kalan 3 nükleer santral ise (Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II) 2022’nin sonunda kapatılacak. Brokdorf ve Grohnde nükleer tesislerini işleten Preussen Elektra şirketinin CEO’su Guido Knott güvenlik konusundaki kararlılıkları için personele teşekkür ederek, “Almanya’da onlarca yıldır güvenli, iklim dostu ve güvenilir elektrik tedarikine ciddi bir katkı sağladık” dedi.

Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı
Nükleer santrallere karşı çıkanlar, Grohnde nükleer santralinin kapatılmasını kutladı. 

ÜRETİMİN YÜZDE 12’SİNİ KARŞILIYORDU
Artan enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin kapatılması Avrupa’nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülemez bir adım olarak görülüyor. Ülkedeki 6 nükleer santralin 2021’de Almanya’daki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 12’sini karşılıyordu. Yenilenebilir enerji yüzde 41 paya sahip iken, kömür yaklaşık 28, gaz yaklaşık yüzde 15 paya sahip. Almanya, rüzgâr ve güneş enerjisi altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik talebinin yüzde 80’ini karşılamasını hedefliyor.

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Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı

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#ALMANYA#NÜKLEER SANTRAL#ÇERNOBİL

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