Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı

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ÇERNOBİL faciasından bu yana en büyük nükleer felaket olan 2011’deki Fukuşima felaketinden sonra aşamalı olarak nükleer santrallerin faaliyetlerini durdurma kararının alındığı Almanya’da, son 6 nükleer santralden 3’ü daha kapatıldı. Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörlerinin 30 yıl sonra fişi çekilirken, kalan 3 nükleer santral ise (Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II) 2022’nin sonunda kapatılacak. Brokdorf ve Grohnde nükleer tesislerini işleten Preussen Elektra şirketinin CEO’su Guido Knott güvenlik konusundaki kararlılıkları için personele teşekkür ederek, “Almanya’da onlarca yıldır güvenli, iklim dostu ve güvenilir elektrik tedarikine ciddi bir katkı sağladık” dedi.

ÜRETİMİN YÜZDE 12’SİNİ KARŞILIYORDU

Artan enerji maliyetlerine rağmen nükleer santrallerin kapatılması Avrupa’nın en büyük ekonomisi için artık geri dönülemez bir adım olarak görülüyor. Ülkedeki 6 nükleer santralin 2021’de Almanya’daki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 12’sini karşılıyordu. Yenilenebilir enerji yüzde 41 paya sahip iken, kömür yaklaşık 28, gaz yaklaşık yüzde 15 paya sahip. Almanya, rüzgâr ve güneş enerjisi altyapısını genişleterek 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik talebinin yüzde 80’ini karşılamasını hedefliyor.

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