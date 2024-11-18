Almanya, 200 bin kişiye çalışma vizesi verdi

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ALMANYA Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı, nitelikli işçilere verilen vizelerle ilgili ortak açıklama yaptı. Bir yıl içerisinde yaklaşık 200 bin kişiye çalışma vizesi verildiği belirtilen açıklamada, kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte çalışma vizesi sayısının yüzde 10 arttığı belirtildi. DW Türkçe’nin haberine göre İçişleri Bakanı Nancy Faeser, uygulamada alınan sonuçlarla ilgili “Yetenekli göçmenler artık Almanya’ya daha hızlı girebiliyor” dedi. Çalışma Bakanı Hubertus Heil de ekonominin yurt dışından gelecek iş gücü kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Almanya’da doktordan otomobil tamircisine, gastronomiden yaşlı bakımına kadar her sektörde kalifiye personel eksiği olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock de son bir yıldır uygulamada olan yasa için “Avrupa’nın en modern düzenlemesi” değerlendirmesinde bulundu.

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2023’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Alman Ekonomi Enstitüsü hesaplamalarına göre, 2023-2024 yıllarında sağlık alanındaki yaklaşık 47 bin 400 kişilik kadro için istihdam edilecek uygun nitelikli çalışan bulunamadı. Kalifiye iş gücü açığının en çok olduğu ikinci sektör ise 42 bin boş kadro ile inşaat oldu. Üniversite mezunlarının yararlanabildiği bir oturum vizesi türü olan AB Mavi Kartı’na başvuru şartlarını da kolaylaştıran yeni göç yasasının ilk ayağı Kasım 2023’te yürürlüğe girmişti.