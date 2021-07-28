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Avrupa
AA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Almanya, 2 korveti daha teslim etti

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Almanya, 2 korveti daha teslim etti

İsrail’in, donanması için Almanya’dan sipariş ettiği 2 korveti daha devraldığı bildirildi.

Alman ThyssenKrupp Marine Systems’in internet sitesinden (TKMS) yapılan açıklamada, ‘INS Atzmaut’ ve ‘INS Nitzachon’ adlı 2 korvetin daha devriyle toplam 4 korvetin İsrail’e teslim edildiği kaydedildi. Sa’ar 6 sınıfı söz konusu 4 korvetin, gelecek 30 yıl boyunca İsrail donanmasının belkemiğini oluşturacağı vurgulandı. Korvetlerin, ana limanlarına vardıktan sonra İsrail Donanması tarafından radar ve silah sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

İsrail, Mayıs 2015 ayında korvetler için Almanya ile sözleşme imzalamıştı. Diğer iki korvetten ‘INS Magen’ Kasım 2020’de, ‘INS Oz’ ise Mayıs 2021’de İsrail’e teslim edilmişti.

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