Almanya 160 ülkeye seyahat uyarısını uzattı

ALMANYA koronavirüs salgını üzerine Türkiye de dahil 160 ülkeye aldığı tatil uyarısı süresini uzattı. Tatil uyarısı daha önce 31 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştı. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye’nin de içinde bulunduğu 160 ülkeye tatil uyarısının 14 Eylül tarihine kadar uzatılması kararlaştırıldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı 17 Mart’ta tüm dünyada 200 ülke için seyahat uyarısı yayımlamıştı. Haziran ayında seyahat uyarısı, AB ülkeleri için kaldırıldı. Daha sonra ise Türkiye’nin Akdeniz ve Ege sahilleri de seyahat uyarısı kapsamından çıkarıldı. Öte yandan seyahat uyarısının kaldırıldığı İspanya ve Fransa’nın bazı bölgeleri seyahat uyarısı kapsamına alındı.