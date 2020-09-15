Almanya 1500 sığınmacı alacak!

BAŞBAKAN Angela Merkel ile İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın bu konuda fikir birliğine vardığı öğrenildi. Alman hükümetinin Yunan tarafıyla konuyu konuştuğu ve Yunanlı yetkililerin korumaya ihtiyacı olan sığınmacıların listesini Alman tarafına vereceği de söylendi. Bilindiği gibi Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampında geçen hafta peş peşe çıkan yangınlar sonrası yaklaşık 13 bin sığınmacı sokaklarda kalmıştı.





SEEHOFER’A BASKI YAPILMIŞTI

Almanya, Avrupa Birliği dönem başkanlığının getirdiği sorumluluk gereği bir kereye mahsus olarak yaklaşık 1500 sığınmacıyı alacak. Federal hükümetin ortağı SPD, pazartesi günü Merkel’e 48 saat içinde sığınmacıları kabul etmesi yönünde baskı yapmıştı. İçişleri Bakanı Seehofer ise geçen cuma günü yaptığı açıklamada Almanya ile birlikte 10 Avrupa ülkesinin 400 refakatsiz çocuğu kabul edeceğini duyurmuştu. Seehofer, Almanya ve Fransa’nın 100 ile 150 arasında değişen sayıda çocuğu alacağını da belirtmişti. Bakanın duyurduğu sayıyı düşük bulan geniş çevreler Seehofer’a daha fazla mülteci kabulü yönünde baskı yapmıştı.