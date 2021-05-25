Almanya 12 yaş üstü çocuklara da aşı hazırlığında!

BAKAN Karliczek, bu nedenle 12 yaş üstündeki çocukların aşılanması için acilen aşı planlamasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Ancak 18 yaş altındaki genç ve çocukların aşı yaptırmaları için ebeveynlerin izin vermesi gerekiyor. Avrupa İlaç Ajansı da (EMA) 12 yaş üstü çocuklara hızlandırılmış aşı onayı üzerinde çalışıyor. EMA’nın izin vermesi durumunda AB genelinde çocuklara da aşı yapılabilecek. Eğitim Bakanı gelecek hafta yapılacak Aşı Zirvesi’nde konunun ele alınmasını istedi.



BERLİN’DE 182 BİN ÇOCUK VAR

Öte yandan Berlin eyaleti haziran ayından itibaren 12 yaş üstü çocukların da aşılanabilmesi için hazır olduklarını açıkladı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, izin verilmesi ve yeterli aşı olması durumunda, çocuklara da aşılamaya başlayabileceklerini ifade etti. Berlin’de 12-18 yaş arası 182 bin çocuk ve genç olduğu kaydedildi. Dilek Kalaycı, çocukların aşı merkezleri ve muayenehanelerde aşılanabileceğini belirtirken, gezici aşı ekibi de kurarak gerekirse okullarda da aşı yapılabileceğini söyledi.