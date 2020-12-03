Almanya 1.6 milyon göç aldı

ANCAK Almanya’ya göçün biçimi değişti. Mülteci göçü son yıllarda önemli ölçüde düştü. 2019 yılında sığınma başvuruları bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 azaldı. 2019 yılında 142 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Mülteci göçü düşerken, öğrenim ve iş için gelenlerin sayısı arttı. Almanya AB ülkelerinden de yoğun göç alıyor. 81.8 milyon nüfuslu Almanya’da nüfusun 21.2 milyonu (yüzde 26) bir göçmen geçmişe sahip. Bunların yüzde 52.4’ü Alman vatandaşı, yüzde 64.4’ü Almanya doğumlu değil, yüzde 35.6’sı ise Almanya doğumlu.