MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanya 1.6 milyon göç aldı
GeriAvrupa Almanya 1.6 milyon göç aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 03.12.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Almanya 1.6 milyon göç aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya 1.6 milyon göç aldı
Abone Olgoogle-news

Federal İçişleri Bakanlığı geçen yıla ait göç raporunu açıkladı. Buna göre geçen yıl Almanya 1.6 milyon civarında göç aldı ve 1.2 milyon civarında göç verdi.

ANCAK Almanya’ya göçün biçimi değişti. Mülteci göçü son yıllarda önemli ölçüde düştü. 2019 yılında sığınma başvuruları bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 azaldı. 2019 yılında 142 bin sığınma başvurusu kaydedildi. Mülteci göçü düşerken, öğrenim ve iş için gelenlerin sayısı arttı. Almanya AB ülkelerinden de yoğun göç alıyor. 81.8 milyon nüfuslu Almanya’da nüfusun 21.2 milyonu (yüzde 26) bir göçmen geçmişe sahip. Bunların yüzde 52.4’ü Alman vatandaşı, yüzde 64.4’ü Almanya doğumlu değil, yüzde 35.6’sı ise Almanya doğumlu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle