MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanların yüzde 80’i polis teşkilatında ırkçılığın olduğunu düşünüyor
GeriAvrupa Almanların yüzde 80’i polis teşkilatında ırkçılığın olduğunu düşünüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Almanların yüzde 80’i polis teşkilatında ırkçılığın olduğunu düşünüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanların yüzde 80’i polis teşkilatında ırkçılığın olduğunu düşünüyor
Abone Olgoogle-news

Almanya’da Infratest Dimap araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 80’inin polis teşkilatının içerisinde ırkçılığın bir sorun olduğunu düşündüğü ortaya konuldu.

ALMANYA’da Berlin merkezli Infratest Dimap araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, Almanların yüzde 80’inin polis teşkilatı içerisindeki ırkçılığın olduğunu düşündüğü ortaya konuldu. Ankete göre, polis teşkilatındaki ırkçılığı büyük bir sorun olarak niteleyenlerin oranı yüzde 26, küçük bir sorun olarak görenlerin oranı ise yüzde 49. Ankete katılanların yüzde 5’i ise ırkçılığı çok büyük bir sorun olarak görürken, yüzde 13 ise herhangi bir sorun görmediklerini belirtti. Yüzde 7’lik kesim ise polis teşkilatında ırkçılığa yönelik ‘Bilmiyorum’ veya ‘Herhangi bir fikrim yok’ diye görüş belirtti.

YÜZDE 82’Sİ POLİSE GÜVENİYOR
Polise olan güvenin yüzde 82 olduğu ankette katılımcıların yüzde 15’i polise az güvendiklerini belirtirken, yüzde 2’lik kesim polise hiç güvenmediklerini ifade etti. Yüzde 1’lik kesim ise fikrinin olmadığını belirtti. Almanya’da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışması gündemden düşmüyor. Polise karşı yılda 2 bin ile 2 bin 500 arasında soruşturma açılıyor ve bunların çoğu takipsizlikle sonuçlanıyor.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle