Almanların yüzde 63’ü ‘kapanma’ bekliyor

PANDEMİNİN başlamasının ardından Almanya’da tam karantina önlemleri uygulanmadı. Ancak ilkbahar aylarında okullar, ana okulları, üniversiteler, restoranlar ve mağazalar kapatıldı, etkinlikler iptal edildi ve aynı aileden olmayan bireylerin dışarıda ve evlerde bir araya gelmesi engellendi. Bu kez de buna benzer bir ‘kısmi kapanma’ ihtimali konuşuluyor. Alman haber ajansının YouGov’a yaptırdığı anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63’ü vaka artışları üzerine hükümetin ve eyaletlerin benzer bir karar alabileceğini düşünüyor. Buna inanmayanların oranı yüzde 23’te kalırken fikir beyan etmeyenler ise yüzde 13 oldu

ALMANYA’nın TRENDİ

ARD’nin Almanya’nın Trendi anketine katılanlar içinde her iki kişiden biri ise virüsün yayılmasını önlemek için belirlenen tedbirleri orantılı buluyor. Katılımcıların yüzde 51 oranında kişi bu yönde görüş bildirdi. Bu oran bir önceki ay yapılan anket sonuçlarına göre yüzde 8 daha az bir oran. Ankete katılanların yüzde 32’si ise yürürlükteki tedbirlerin yeterli olmadığını ve yüzde 15’i ise fazla olduğunu belirtti. Bild gazetesinin haberine göre Merkel, kısmi bir kapanmadan yana. Enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu kentler ve bölgeler dışında, okul ve anaokulları kapatılmadan tedbirlerin sıkılaştırılması öngörülüyor. Gazete hükümetin özellikle etkinlik ve restoranlara yönelik sıkı tedbirler getirmeyi planladığına yer verdi.