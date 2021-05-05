Almanların yüzde 40 başbakan adaylarını beğenmedi

ALMANYA’daki özel televizyon kanallarından RTL ve ntv adına yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, başbakanın direkt seçilmesi durumunda, Alman seçmenlerin yüzde 31’inin Yeşiller’in başbakan adayı Annalena Baerbock’a oy vereceği ortaya çıktı. Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’i tercih edenlerin oranı yüzde 17’de, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı Olaf Scholz’a destek verenlerin yüzde 12’de kaldı. Almanların yüzde 40’ının ise üç adaydan hiçbirine de oy vermeyi düşünmediği saptandı.

YEŞİLLER ÖNDE

Aynı kamuoyu yoklamasında Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa Yeşiller’in toplam oyların yüzde 28’ini, CDU/CSU’nun yüzde 23’ünü, SPD’nin yüzde 14’ünü, Hür Demokrat Parti’nin (FDP) yüzde 12’sini, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 10’unu ve Sol Parti’nin yüzde 6’sını alacağı belirlendi. Öte yandan şu anda Alman seçmenlerin yüzde 26’sının oy vermeyi düşünmediği de saptandı. 2017 yılındaki genel seçimlerde seçmenlerin yüzde 23.8’inin sandık başı yapmadığına da dikkat çekildi.