MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriAlmanların yeni tercihi karavan ve kamp!
GeriAvrupa Almanların yeni tercihi karavan ve kamp!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 18.05.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Almanların yeni tercihi karavan ve kamp!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanların yeni tercihi karavan ve kamp!
Abone Olgoogle-news

Almanya’da vatandaşların yüzde 61’inin bu yıl koronavirüs salgını sırasında tatillerini daha güvenli buldukları için karavan araçla yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eski tatil alışkanlıklarını sürdürmekten endişe duyan Almanlar, karavan araçlarla kamp turizmine yöneldi. Innofact Pazar Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kamuoyu araştırması, her 3 Almandan 2’sinin bu yıl karavan araçla kamp yapmayı istediğini ortaya koydu.

Almanların yeni tercihi karavan ve kamp

Araştırmada Almanların yüzde 61’inin korona salgınına karşı karavan araçla tatil yapmayı daha güvenli buldukları için karavan aracı tercih ettikleri açıklandı. Karavanla kamp yapmak isteyen Almanların yüzde 10’u karavan satın alarak tatilini yapacağını, yüzde 45’i ise araç kiralayarak tatile çıkmayı hedeflediğini dile getirdi.

Almanların yeni tercihi karavan ve kamp

Ankete katılan gençler ise karavanla kamp yapmanın daha özgür bir tatil seçeneği olduğunu belirtti. Gençler arasında karavan araçlarla kamp yapma tercihinin ise yüzde 73 oranında olduğu ifade edildi. Kamp yapmanın heyecan verici olduğunu açıklayan katılımcılar, karavan sayesinde bir yerde tatilini geçirmekten kurtularak daha çok yer görme ve doğayla iç içe olma fırsatını yakalayacakları için karavan ve kamp turizmini tercih edeceklerini ifade etti.

Almanların yeni tercihi karavan ve kamp

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle