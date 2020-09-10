Almanların yarısından fazlası ondan korkuyor

14 yaşından büyük 2 bin 400 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmada çıkan sonuçlar şaşırtıcı olarak değerlendirildi. Buna göre Almanların korkularının birinci sırasında Trump ve politikaları yer alıyor. Trump korkusu yaşayan Almanların oranı yüzde 53. İkinci sırada salgın sonucu refah seviyelerini kaybetme korkusu geliyor. Refah seviyelerini kaybetme korkusu yaşayanların oranı ise yüzde 51. Yüzde 49 ile üçüncü sırada ise Avrupa Birliği’nde yaşanacak mali kriz nedeniyle vergilerin artmasından duyulan korku yer alıyor. 2018 yılında yapılan araştırmanın sonucunda da Trump korkusu ilk sırada yer almıştı. Böylece Trump başkanlık döneminde iki yıl Almanları korkuttu. Çıkan sonuçları değerlendiren Heidelberg Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Manfred Schmidt Almanların Trump korkusunu “Trump dış politikasıyla defalarca ciddi uluslararası sorunlara yol açtı” sözleriyle açıkladı.