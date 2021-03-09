Almanların yarısı tatil yapacak

DÜNYANIN en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) dijital ortamda başlarken, fuara paralel olarak yapılan son bir ankete göre Almanların yaklaşık yarısı tatil yapmayı planlıyor. Tatil ve Seyahat Araştırma Grubu tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 38’i ise henüz karar vermediğini belirtti. Yaz tatilinde kesinlikle seyahat etmeyeceklerin oranı ise yüzde 14 oldu. Turizm uzmanları, insanların salgındaki gelişmelere bakarak son anda kararlarını değiştirebileceklerini belirtiyor.