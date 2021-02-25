Almanların üçte biri aşı olmak istemiyor

ARAŞTIRMA ortaya çıkan ilginç sonuca göre aşı olmak istemeyenler ve kısıtlamalara karşı olanların önemli bir bölümü ‘tüketim hedefli’ yaşayan insanlar olması. Bertelsmann Vakfı uzmanlarından ve araştırmayı gerçekleştiren Yasemin el-Menouar, pandeminin değerler çatışmasını daha da keskinleştirdiğini belirtti. Araştırmada, toplum içinde yedi merkezi değerler gruplaşması tanımlandı. Buna göre, toplumsal gruplaşmalar ‘yaratıcı idealisteler’, ‘mütevazı hümanistler’, ‘bireysel materyalistler’, ‘Sorunsuz ilişki insanları’, ‘güvenlik odaklı yaşayan muhafazakarlar’, ‘başarı odaklı uygulayıcılar’ ve ‘geleneksel olmayanlar’ olarak tanımlandı. Araştırmada hümanistler diye tanımlanan grubun büyük çoğunluğu ‘yaşamın korunması’ adına kısıtlamalara destek veriyor. Diğer tarafta ise kısıtlamalara en çok karşı olanlar ‘başarı odaklı uygulayıcılar’ ile ‘bireysel materyalistler’ oldu.