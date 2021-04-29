Almanların tercihi ‘siyah-yeşil’

CIVEY’in, Der Spiegel dergisi adına yaptığı kamuoyu yoklamasında CDU/CSU-Yeşiller koalisyonu yüzde 20 ile ilk sırada yer aldı. Almanların yüzde 19’unun ‘kırmızı-kırmızı-yeşil’ (SPD-Sol Parti-Yeşiller), yüzde 15’inin ‘Jamaika koalisyonu’ (CDU/CSU-FDP-Yeşiller), yüzde 12’sinin ‘büyük koalisyon’ (CDU/CSU-SPD) ve yüzde 11’inin de ‘trafik lambası koalisyonu’ (SPD-FDP-Yeşiller) oluşturulmasına destek verdiği saptandı. Aynı kamuoyu yoklamasında, CDU/CSU’lu seçmenlerin yüzde 36’sının Yeşiller’le ortaklık edilmesinden yana olduğu belirlendi.

CDU/CSU başbakan adayı Armin Laschet

Yeşiller’li seçmenlerin ise yüzde 40’ının SPD ve Sol Parti ile yeni bir koalisyon hükümeti kurulmasına destek verdiği ortaya çıktı. Öte yandan Almanya’da bu hafta genel seçim olsa Yeşiller’in yüzde 28, CDU/CSU’nun yüzde 22, SPD’nin yüzde 13, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 10, FDP’nin yüzde 9 ve Sol Parti’nin yüzde 7 oy alacağı saptandı.

Yeşiller başbakan adayı Annalena Baerbock

BERLİN’DE DEVAM MI?

Genel seçimlere paralel olarak aynı gün Berlin’de yapılacak eyalet seçimlerinden sonra da ‘kırmızı-kırmızı-yeşil’ (SPD-Sol Parti-Yeşiller) koalisyonun devam edeceği yönündeki sinyaller şimdiden artmaya başladı. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında Yeşiller’in yüzde 26, CDU’nun yüzde 18, SPD’nin yüzde 17, Sol Parti’nin yüzde 14, AfD’nin yüzde 9 ve FDP’nin yüzde 7 oy almasının beklendiği saptandı. Bu veriler ışığında şu andaki SPD, Sol Parti ve Yeşiller’den oluşan koalisyonun devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.