Almanların spor merakı Google’da bir numara

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GOOGLE, yıllık analizinde en çok aranan terimlerden çok, arama hacminde en büyük artışları gösteren konuları değerlendiriyor. Google Sözcüsü Hannah Samland, Almanya’da büyük spor etkinliklerinin genelde arama trendlerinde zirvede yer aldığını belirtti. Google raporuna göre aramalarda Franz Beckenbauer dördüncü, olimpiyatlar beşinci, Stefan Raab altıncı sırada yer aldı. Arama trendlerinde sporun yanı sıra siyasi ve kültürel konular da öne çıktı. Özellikle ABD seçimleri, çift kutuplu siyasetle yoğun bir şekilde konuşulurken, Almanya’da TV’ye geri dönüş yapan ünlü sunucu Stefan Raab ‘Kişilikler’ kategorisinde birinci sırada yer aldı. İlk on kişilik sıralamada şovmen Stefan Raab televizyona geri dönüşüyle ABD başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump’ın önünde ilk sıraya yerleşti. Sözcü Hannah Samland, “Bu kadar yoğun bir siyasi yılın ardından Stefan Raab’ın popüler olması gerçekten şaşırtıcı. Muhtemelen yıllardır ekranlardan uzak kalması ve dönüşünün yarattığı merak etkili oldu” dedi.

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‘TEREYAĞI NEDEN PAHALI?’

2024 yılında dünya çapında turneye çıkan ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Almanya’daki konserleri sayesinde aramalarda zirve yaptı. Öte yandan, yaz aylarının hit şarkısı olarak seçilen Shirin David’in ‘Bauch, Beine, Po’ şarkısı da büyük ilgi gördü. Almanların 2024 yılı boyunca Google’da sıkça sorduğu “Neden?” soruları arasında en dikkati çeken ise eski Maliye Bakanı Christian Lindner’in görevden alınmasıyla ilgili oldu. Bunun yanı sıra sporla bağlantılı olarak “Mbappé neden maske takıyor?” ve ekonomiyle ilgili “Tereyağı neden bu kadar pahalı?” gibi sorular da trendler arasına girdi. Stefan Raab

Google verilerine göre, bu yıl politik katılım ve parti üyelikleriyle ilgili aramalar geçen yıla göre yüzde 150 artış gösterdi. Bu durum, Alman halkının politika ve toplumsal olaylara olan ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor. Google’ın açıklamasına göre, ‘Sandık görevlisi olmak’ ve ‘parti üyeliği başvurusu’ gibi konular rekor arama hacmine ulaştı.