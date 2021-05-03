Almanlar’ın nakiti tercih ediyor!

KORONA döneminde enfeksiyon hastalıklarına kapılmamak için sosyal mesafe ve hijyenin önemi daha da arttı. Özellikle teknolojinin de yardımıyla banka kartıyla temassız ödemeye ilgi dünya çapında artarken, Almanlar alışverişlerde hâlâ nakit ödemeyi tercih ediyor. Yapılan bir araştırma banka kartıyla ödeme konusunda Almanların uluslararası kıyaslamalarda gerilerde olduğunu ortaya koydu.

KADINLAR DAHA ÇOK TERCİH ETTİ

Araştırmaya göre Almanların sadece yüzde 49’u alışverişlerde kartla ödeme yapıyor. Almanya’da kadınlar erkeklere göre daha fazla nakit ödemeyi tercih ediyor. Kadınların yüzde 52’si erkeklerin ise yüzde 45’i nakit ödemeyi tercih ediyor. Cep telefonu üzerinde ödeme konusunda da Almanya oldukça geride. Almanların sadece yüzde 9’u akıllı cep telefonlarıyla ödemeyi tercih edebileceklerini belirtti. Kartla ödemenin en yaygın olduğu ülkeler İskandinav ülkeleri oldu. İsveç’te yüzde 72, Finlandiya’da yüzde 70 ve Norveç’te halkın yüzde 67’si kartla ödeme yapıyor.