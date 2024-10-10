Almanların korkulu rüyası: Göçmen ve fiyatlar

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BU yılki anket araştırması Haziran ve Ağustos 2024 tarihleri arasında 14 yaş ve üzeri 2 bin 400 kişiyle yüz yüze yapıldı. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 57’si en büyük endişelerinin artan fiyatlar olduğunu belirtirken, bu oran geçen yıl yüzde 65’ti. Bu düşüşe rağmen, fiyat artışları korkusu üçüncü yıl üst üste birinci sırada yer aldı. Ayrıca, pahalı konut endişesi de geçen yıla göre azaldı ve yüzde 52 ile üçüncü sıraya geriledi. Göç politikası ise Almanların endişelerinde önemli bir yer tutuyor. Ankete katılanların yüzde 51’i, mültecilerin sayısının toplum ve kurumlar üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu düşünüyor. Ayrıca, göç nedeniyle toplumsal gerginliklerin artabileceğini düşünenlerin oranı da yüksek.

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MADDİ KONULARDA ÇOK HASSASLAR

En dikkat çekici artış, politik aşırıcılık korkusunda yaşandı. 2023’te yüzde 38 olan bu oran, 2024’te yüzde 46’ya yükseldi. Özellikle terör korkusu en üst sırada yer alırken, bunu sağcı aşırıcılık takip etti. Solcu aşırıcılıktan endişe duyanların oranı sadece yüzde 7 oldu. Siyasetçilerin görevleriyle başa çıkamaması endişesi ankette altıncı sırada yer aldı. Araştırma direktörü Grischa Brower-Rabinowitsch, “Yüksek maaş anlaşmaları, enflasyon primleri ve daha yavaş artan fiyatlar bile Almanların endişelerini hafifletemedi. Uzun vadeli istatistiklerimize baktığımızda, Almanların maddi konularda çok hassas olduğunu görüyoruz” dedi. Marburg Üniversitesi’nden siyaset bilimci Isabelle Borucki, göç ve entegrasyon sorunlarının uzun süre çözülmediğini belirtirken, “Özellikle Doğu Almanya’da eşitsizlik hissi ve adaletsizlik duygusu hâkim. Göçmenler bir tehdit olarak algılanıyor” dedi.