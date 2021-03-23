Alman erkekler bahçeli ev istiyor

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Enstitü Yetkilisi Michael Voigtlander, “Araştırma sonuçlarına göre kadınların büyük çoğunluğu daha çok kiralık ev veya dairelerde oturmak istiyor. Erkeklerin tercihi ise bahçeli bir ev sahibi olmaktan yana” dedi. Ev sahibi olmak isteyenlerin konuma da fazla önem vermediklerini vurgulayan Voigtlander, “Şehir içi, şehir dışı fark etmiyor, önemli olan kendine ait bahçeli bir ev olması” diye konuştu. Kadınların erkeklere göre neden kiralık bir apartman dairesinde oturmayı tercih ettikleri konusunun tam olarak bilinmediğini kaydeden Voigtlander, “Tahminimiz kadınların ekonomik kaygılarının daha belirleyici olduğu yönünde” diye konuştu.