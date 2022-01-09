Almanların gözü Akdeniz’de

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ALMANYA’da 2022 için tatil planı yapan tatilcilerin, şimdiye kadar yaptıkları ön rezervasyonlarda en fazla Türkiye’yi tercih ettiği belirtildi.

Avrupa’nın en büyük ortak tatil rezervasyon portallarından olan HolidayCheck tarafından verilen bilgiye göre Almanya’da her 5 kişiden biri tatil için ‘Türkiye’ dedi. Yılın ilk yaz tatil ayları sayılan nisan ve mayıs rezervasyonları için yayınlanan raporda tüm tatil rezervasyonlarının yüzde 18’inin Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına olduğu vurgulandı.