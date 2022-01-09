Almanların gözü Akdeniz’de

ALMANYA’da 2022 için tatil planı yapan tatilcilerin, şimdiye kadar yaptıkları ön rezervasyonlarda en fazla Türkiye’yi tercih ettiği belirtildi.AVRUPALI İÇİN CAZİP
Avrupa’nın en büyük ortak tatil rezervasyon portallarından olan HolidayCheck tarafından verilen bilgiye göre Almanya’da her 5 kişiden biri tatil için ‘Türkiye’ dedi. Yılın ilk yaz tatil ayları sayılan nisan ve mayıs rezervasyonları için yayınlanan raporda tüm tatil rezervasyonlarının yüzde 18’inin Türkiye’nin Akdeniz kıyılarına olduğu vurgulandı.
Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilen açıklamada Türkiye’nin tercih edilmesine başlıca neden olarak kesintisiz güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi. 250 kilometre uzunluğundaki Türkiye kıyılarının, nisan-mayıs aylarındaki 21-26 derece ortalama sıcaklığı, 20 derece deniz suyu sıcaklığı ve günde yaklaşık 11 saatlik kesintisiz güneş ışınları ile tatilcilerin büyük çoğunluğu için optimum tatil ortamı sunduğu vurgulandı. Ayrıca 3 bin metreye varan yüksekliği ile arka plandaki Toros Dağları’nın Avrupalı tatilciler için oldukça cazip geldiği belirtildi.GÜZEL HAVA GARANTİLİ
Başka bir karşılaştırma portalı olan Check24 tarafından yapılan analize göre de Alman tatilcilerin büyük çoğunluğunun 2022 yaz tatili için tercihini Türkiye’den yana kullandığı belirtildi. Tatilcilerin Antalya ve Side bölgesine büyük ilgi duyduğu belirtilen analizde ‘garantili’ güzel havanın tatilcilerin vazgeçilmesi olduğu vurgulandı. İlk sırada gelen Türkiye’yi sırasıyla Mısır’ın Kızıldeniz kıyıları ile Mayrka, Girit ve Kanarya Adaları’nın takip ettiği ifade edildi. İsviçre merkezli HolidayCheck internet portalı, tüm seyahat olanaklarını tarayarak kullanıcılarına en uygun tatil olanağını sunmakla tanınıyor. Almanya kuruluşu Check24 ise belli başlı tüm alanlarda karşılaştırmalı hizmet veriyor.KRUVZİYERDE DE PATLAMA BEKLENİYOR
Türk kruvaziyer sektörü, Galataport’un açılışıyla birlikte 2022’de kruvaziyer turizminde patlama bekliyor. Dünyaca ünlü şirketlerin bu yıl Türk limanlarını yeniden rotalarına eklediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, 1 milyon turist
hedefinin aşılacağına emin. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) göre, bu yıl 500’den fazla yolcu gemisinin Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. TÜRSAB yetkilisi Ercan Abitağaoğlu, “Sektör pandemi yüzünden 2020’de büyük darbe aldı. Şimdi yeni bir dönem bekliyoruz. Bu yıl 1 milyar dolar kazandıracak yaklaşık 1.5 milyon kruvaziyer turisti bekliyoruz” dedi. Türkiye’de sektör en parlak senesini 2011’de yaşamıştı. O yıl 1615 gemi ile 2.1 milyon turist gelmişti.2021 yılında Antalya 9 milyon turist geldi. Turistlerin yüzde 80’i acenteler aracılığıyla geldi.