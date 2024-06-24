Almanların futbol tutkusu çişini unutturuyor!

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AVRUPA Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Almanya, futbola kilitlenmiş durumda. Özellikle Alman Milli Takımı’nın ön eleme maçlarında başarılı performans sergilemesi şampiyonaya olan ilgiyi artırdı. Başkent Berlin’de ve birçok şehirde büyük meydan ve sokaklarda kurulan dev ekranlarda ortak taraftar alanları oluşturuldu. Özellikle Almanya maçlarında ise saatler öncesinden kapasite doldu. Son olarak grup elemelerindeki son maçında İsviçre ile oynan maç öncesinde Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı önündeki alan çok önceden doldu ve alanın büyüklüğü neredeyse iki katına çıkarıldı.

TUVALET İHTİYAÇLARINI TUTUYORLAR

Ancak şampiyonayla ilgili en ilginç istatistik ise Berlin Belediyesi Su İdaresi’nden geldi. Buna göre Almanlar, maç esnasında özellikle de Alman Milli Takımı’nın maçı sırasına tuvalet ihtiyaçlarını tutuyor. Berlinlilerin tuvaletteki su tüketimi, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın heyecanlı geçip geçmeyeceğinin de iyi bir göstergesi oldu. Berlin Su İşletmesi tarafından açıklanan ‘sifon analizine' göre, Alman Takımı’nın çarşamba akşamı Macaristan’a karşı oynadığı maçta, devre arası düdüğüyle birlikte su tüketimi hızla arttı. Maçın bitiminden kısa bir süre sonra da benzer durum gözlendi ve her iki durumda da su tüketimi maç sırasındakinden yüzde 40 daha fazla oldu.

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‘BU TÜR EĞRİLER MAÇLARDA GÖRÜLÜYOR’

Berlin Belediyesi Su İdaresi, 2012 yılından bu yana önemli futbol maçları ya da turnuvalar sırasında ‘sifon analizi’ yayınlıyor. Yapılan açıklamada, “Günümüzde bu tür eğriler neredeyse sadece futbol maçlarında görülüyor. Önceki yıllarda bu Tatort veya Lindenstrasse (Almanya’da en çok izlenen iki tv dizisi) için de geçerliydi, ancak artık bu durum sona erdi. Yine de büyük etkinlikler sırasında kontrol merkezlerindeki meslektaşlarımız, gerektiğinde hızlı tepki verebilmek, pompalarını ve performanslarını takip edebilmek için görev başında TV izliyorlar” denildi.

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REKOR 2014’TE

Almanya ile Arjantin arasında 2014 yılında oynanan Dünya Kupası finalinin devre arasında su tüketimi, o güne kadarki kullanılan miktarın neredeyse üç katıydı ve rekor olarak kayıtlara geçmişti.