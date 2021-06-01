'Almanlar bavulu hazırlamış, üzerinde oturuyor'

TÜRKİYE geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle turizm bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı ciddi tedbirler aldı. Bu tür tedbirler Alman turistleri çekmek için cazip olabilir mi?

Türkiye, Alman seyahat pazarı açısından önemli bir bölge. Bu nedenle Alman tur operatörlerinin geniş kapsamlı bir Türkiye teklifleri yelpazesi sunabilmesi önemli. Oteller ve tatil bölgeleri, geçen yıl hızlı şekilde ve pratikte çok da iyi işleyen bir güvenlik konsepti hayata geçirdi. Robert Koch Enstitüsü’nün paket tatilcilerinin Almanya’ya dönüşleriyle ilgili verileri de bunu doğruluyor. Bununla birlikte geçen yıl Almanya ile Türkiye farklı tatil bölgelerinde geçerli ‘safe corridors/güvenli koridor’ kuralı konusunda anlaştı ve hayata geçirdi. Böylelikle seyahat yapmaya imkân sağlandı. Bu kuralın, salgının izin vermesi durumunda bu yıl da uygulanmasını arzu ediyoruz.

Türkiye bu yıl yine Alman turistler için cazip bir tatil ülkesi olacak mı?

Genel anlamda salgın döneminde tatilcilere ve turizm sezonunda çalışanlara ek güvenlik imkânları sunmak çok olumludur ve bu tatile ilgiyi artırır. Tatile gitmek istemeyenlere yaz tatilinde bir rezervasyon yapma isteği verir. Türkiye son derece cazip bir tatil ülkesi ve Almanlar arasında çok seviliyor. 2019 yazında tatilciler açısından İspanya’dan sonra ikinci sıradaydı. Bu yıl ise şu ana kadarki aktüel rezervasyonlarda İspanya ve Yunanistan’ın ardından üçüncü sırada. Tabi şu andaki tatil rezervasyonlarının 2019 yılındaki koronanın olmadığı tatil sezonundaki rezervasyonların üçte biri oranında olduğunu da dikkate almalıyız. Aşılara devam edilirse, kararlı bir şekilde test stratejisi uygulanırsa, kapsamlı hijyen ve güvenlik kurallarına uyulursa, tatile gitme arzusu rezervasyonlara da yansıyacaktır. Türkiye’de tatile yönelik ilgi kesinlikle mevcut.

HİJYEN KONSEPTİ İŞE YARADI

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn bir röportajında, Türkiye’ye ve Balkan ülkelerine yönelik yapılan akraba ziyaretlerinin Almanya’daki koronavirüsün yayılmasındaki nedenlerden biri olduğunu açıkladı. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Robert Koch Enstitüsü (RKI) geçen yaz hangi yabancı ülkelerden enfeksiyonun yayıldığıyla ilgili bir araştırma yaptı. Sonuç şu; Klasik anlamdaki organize tatil gezisi, Almanya’daki enfeksiyon oranına yalnızca küçük bir katkı yaptı. Almanların enfekte olduğu bölge söz konusu olduğunda Almanya bir numaraydı ve bir numara olarak kaldı. Enfeksiyonların çoğu özel buluşmalarda bulaşır. Kendi ülkesindeki enfeksiyonlarla karşılaştırıldığında yurt dışından kaydedilen enfeksiyonlar nispeten çok düşüktür. RKI’ye göre paket tatil organizasyonların yerli halkla daha az temas kurduğu ve dolayısıyla seyahat ülkesindeki vakalarla ilgili olarak daha düşük enfeksiyon riskine yol açacağı varsayılabilir. Geçen yaz kapsamlı hijyen kurallarına tabi olan otellerde yapılan konaklamalar da muhtemelen bunda rol oynadı. Bu, turizmdeki hijyen konseptinin işe yaradığını gösteriyor. Dünya çapında giderek daha fazla insan aşılansa ve birçok ülkede enfeksiyon sayısı düşse bile bilinen korona kurallarına uymak önemli ve önemli olmaya devem edecek. Almanya’da, Türkiye’de veya dünyanın başka yerlerinde nerede olursanız olun fark etmez. ‘ALMANLARIN BAVULU HAZIR’

Türkiye’de tatil yapma konusunda endişeleri olan Alman tatilcilere hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

Rezervasyon kararını herkes kendi takdirine ve kişisel değerlendirmesine göre vermelidir. Seyahat acentelerindeki uzmanlar, müşterilere her bir ülkedeki tatil seçenekleri ve giriş koşulları hakkında tavsiyelerde bulunur. Buna ilave olarak seyahat tur operatörleri esnek rezervasyon değiştirme veya iptal etme imkânı sunuyor. Genel anlamda tatil için hiçbir engel kalmıyor.

Geçen yıla kıyasla bu yıl insanların tatile gitme arzu ve talepleri nasıl?

İnsanlar yeniden dışarı çıkmak, dinlenmek ve seyahate gitmek istiyor. Son yapılan kamuoyu yoklamaları bunu gösterdi. Yani Almanlar bavullarını hazırlamış, üzerinde oturuyor diyebiliriz. Şimdi tatil dönemi yaklaşıyor ve artan seyahate çıkma isteğini görebiliyoruz.

Pandemi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tatil için bir engel olacak mı?

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile maske takma zorunluluğu tatilde de geçerli. Görülmeye değer bazı turistik yerlerde kısıtlamalar olabilir. Bu nedenle bu yıl tatil korona öncesine göre biraz farklılık arz edebilir. Ancak yine de eğer dikkatli olunursa ve sorumluluk bilinciyle hareket edilirse tatilin önünde bir engel yok. ‘EN ERKEN GELECEK YIL NORMALLEŞİRİZ’

Size göre koronavirüs aşıları turizmin canlanmasına katkı sağlar mı?

Almanya’da aşı temposu hız kazandı ve artık daha hızlı aşı yapılıyor. Bu nedenle insanlar seyahat etme konusunda kendilerini daha güvende hissediyor. Ancak bazı haftalarda 2019’a kıyasla daha fazla rezervasyon gözükse de genel anlamıyla henüz çok düşük. Tüm kış ayları kayıptı, seyahat imkânsızdı. Bu nedenle bunu aşmak mümkün görünmüyor. Kabaca bir hesapla tüm yıl boyunca 2019 yılındaki cironun belki yüzde 50’sine ulaşabiliriz. Normalleşmeye en erken gelecek yıl dönebiliriz.

Bu yıl yaz tatili için rezervasyonlarda artış var mı?

Kısa bir süre önce artmaya başladı. Bunun nedenlerinden biri de riskli bölgelerden dönüşlerde karantina kuralının kaldırılması. Ayrıca birçok Avrupa ülkesi kapılarını turistlere açtı. Artık tatil isteği mevcut ve insanlardaki güvensizlik çok büyük değil.

Bu yıl Almanlar en çok hangi tatil ülkelerini tercih ediyor?

Kendi ülkelerindeki tatil imkânlarının ve Avusturya veya İsviçre gibi komşu ülkelerin yanı sıra klasik uçuş dahil tatil paketlerine ilgi büyük. Sevilen tatil bölgeleri ise İspanya, Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye. Özellikle, bu tür güvensizliğin olduğu zamanlarda insanlar bildikleri, kendilerini iyi hissettikleri tatil bölgelerini tercih ediyor. Tabi bazı uzak mesafeli tatil bölgeleri de tercih ediliyor. Ancak yaz dönemi için bunlar ana hedef tatil bölgesi değil.