Almanların altın umudu Türk

Almanya’nın Nürnberg kentinde yaşayan Bavyera Paralmpic Tekvando Federasyon Başkanı ve Alman Milli takımlar spor müdürü olan tekvandocu Haşim Çelik, pazar günü Sofya’da yapılacak Avrupa Paralympic eleme oyunlarında, Almanya adına kota kazanmak için var gücü ile çalışıyor.

Daha önce 2010-2015 yıllarında Paralympic Türk Milli Takım kaptanlığı yapan Haşim Çelik, 2016 yılından bu yana da, Almanya’yı Paralympic dalında temsil ediyor. Nürnberg’ deki, Almanya tekvando spor merkezinde görev yapan Haşim Çelik, aynı zamanda Üniversite Uluslararası Yönetim mezunu. Birçok dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan Haşim Çelik, hedefinin, Sofya’da kota almak ve özellikle yabancı gençleri spora kazandırmak olduğunu söyledi.

Atatürk’ün “ Ben sporcunun zeki ve aynı zamanda ahlaklısını severim” deyişini asla aklından çıkarmadığını belirten Haşim Çelik, kotayı alıp, olimpiyatlara katılacağıma inanıyorum" diye konuştu.