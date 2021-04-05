Almanların altın umudu Türk!

Olimpiyatlara katılma ihtimali olan sporculara destek amacı ile Nürnberg’de yaşayan Çim Hokeyi Olimpiyat şampiyonu Maximilian Müller tarafından kurulan Golden Ring 8-11 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak Avrupa Tekvando şampiyonasına katılacak olan, Türk asıllı Alman Tekvandocu eski dünya şampiyonu Tahir Güleç’e kucak açtı.

Tahir Güleç’in fotoları Nürnberg’de çeşitli yerlere asıldı ve Tahir’in “ Benim şehrim, benim sporum, benim hedefim ile hedeflerim var, hayallerim yok şeklinde Almanca sözlerine yer verildi. DÜNYA VE ALMANYA ŞAMPİYONLUKLARI VAR

Alman Tekvando Milli Takım antrenörü amcası Özer Güleç’in yetiştirdiği Tahir Güleç Meksika, Puebla'daki 2013 Dünya Şampiyonasında, finalde Meksikalı Rene Lizarraga Valenzuela'ya karşı 8:7'lik bir galibiyetle 80 kilograma kadar ağırlık sınıfında dünya şampiyonu oldu. İki yıl sonra Rusya'nın Chelyabinsk kentinde düzenlenen 2015 Dünya Şampiyonasında yarı finalde İran Mehdi Khodabakhshi'ye 6-8 yenilerek bronz madalya kazandı.

Tahir Güleç, Avrupa şampiyonlukları yanı sıra, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında da çeşitli ağırlık sınıflarında Alman Tekvando Şampiyonu olmuştu.