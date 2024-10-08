Almanlara Osmanlı tuğraları tanıtıldı

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YUNUS Emre Enstitüsü Köln ve Faber Castell Firması Düsseldorf şubesi iş birliğiyle hat sanatı atölyesi gerçekleştirildi. Firma tarafından her yıl farklı temalarda yapılan sokak festivalinin bu yılki konusu Türk Osmanlı Kültürü oldu. Almanya’nın en seçkin alışveriş caddelerinden olan Königsallee üzerinde yapılan etkinlikte Osmanlı yazı kültürüne dikkat çekildi. Hattat Murad Kahraman konukların isimlerine özgü tuğralar oluşturarak hüsnü hat sanatını tanıttı. Tuğralarını hediye alan büyüklü küçüklü konukların kendini sultan gibi hissettiği ve sanata daha özel ilgi gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. Atölyeye kanunla icra edilen dönem müziği eşlik etti. Konuklara Türk kahvesi, şerbet, tatlı, incir gibi Türk kültürüne özgün lezzetler ikram edildi.





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TEMA OSMANLI TÜRK KÜLTÜRÜ

Etkinliğe katılan Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, kültürümüzün öğelerinin tanıtılmasının önemli olduğunu bu anlamlı katkıların artırılmasını diledi. Faber Castell Müdüresi Katiba Ordoukhani Kapalı Çarşı’dan etkilenerek, bu yılki cadde festivalinin konusunu Osmanlı Türk kültürü olarak belirlediklerini söyledi ve verdiği katkı için Yunus Emre Enstitüsü’ne teşekkür etti. YEE Köln Müdürü Yılmaz Bulut kurumlarının şehirlerde ve açık ortamlarda yapılan festivaller bünyesinde Türk kültürünü halkla buluşturmaya gayret verdiklerini vurguladı. Tuğralar, Osmanlı sultanlarının isimlerinin hüsnü hat sanatıyla şekillendirilen şahsi imzalarıdır.