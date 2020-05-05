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Avrupa
İHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 08:42,Son Güncelleme:

Almanlara nargileyi sevdiren Türk

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Almanlara nargileyi sevdiren Türk
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‘Almanlara nargileyi sevdiren Türk’ olarak isim yapan gurbetçi iş insanı Burak Şifayin, hem Almanya’da hem Türkiye’de satış ağını büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

Stuttgart, Karlshure ve Heilbronn şehirlerinde 3 satış mağazasının yanı sıra Almanya’nın birçok şehrinde de satışlar yaparak dikkatleri üzerine çeken Türk iş insanı, Osmanlı’dan bu yana kullanılan nargilenin Almanya’da da çok fazla ilgi gördüğünü söyledi. Osmanlı’dan esinlenerek yaptığı nargilelerin Almanya’daki dünyaca ünlü firmalar tarafından da satın alındığını belirten Şifayin, Almanya’daki gurbetçilere de satış mağazalarında istihdam sağladığını ifade etti. Şifayin, tüm Avrupa ülkeleri ile Türkiye’de Shisha Station ağıyla donatmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Almanlara nargileyi sevdiren Türk

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