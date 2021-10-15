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Almanlar zenginleşti

#Almanya#Almanlar Zenginleşti#Ekonomi
Almanlar zenginleşti

Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları büyük oranda ortadan kalktı ve tüketim harcamaları yeniden artmaya başladı. Ancak buna rağmen Almanların finansal varlıkları artmaya devam ediyor.

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MERKEZ Bankası verilerine göre, Almanların nakit, menkul kıymetler, banka mevduatları ve sigorta şirketlerine karşı alacaklardan elde edilen hane halkı varlıkları ikinci çeyrekte 7.3 trilyon euroya yükseldi. Finansal varlıklar ilk çeyreğe göre 159 milyar euro artış gösterdi. Artıştaki en büyük payı ise borsadaki hisse senedine yapılan yatırımlar oluşturuyor. Ekonomistler, bunun yıl sonuna kadar daha da artacağını tahmin ediyor. Federal İstatistik Dairesi’ne göre tasarruf oranının gelişimi, yani gelirle ölçülen tasarruf miktarı, son zamanlarda düşüş gösterdi. Yine de insanlar para biriktirmeye devam etti. Cari ve gecelik hesaplardaki nakit ve banka mevduatları, haziran sonunda 2.9 trilyon euro ile en büyük kalem olmaya devam etti. İkinci çeyrekte buna yaklaşık 52 milyar euro eklendi. Tasarruf sahipleri, banka birikimlerinde düşük faiz oranları nedeniyle hiçbir şey kazanmasalar, hatta eksi faiz nedeniyle küçük miktarlar için bile çoğu zaman üst ödeme yapmak zorunda kalsalar da cari hesaptaki paralarına hızlı bir şekilde erişebiliyorlar. Bu da bankada para tutmayı cazip kılıyor.

20 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Öte yandan para konusunda risk almak istemeyen Almanlar, giderek daha fazla borsaya yatırım yapmaya başladı. İkinci çeyrekte, özel haneler 24 milyar euroya yatırım fonu hisseleri ve 7 milyar euroya da hisse senedi satın aldı. Alman Merkez Bankası’na göre hisse senetleri ve yatırım fonu hisselerindeki kazançlar, ikinci çeyrekte finansal varlıklardaki büyümede önemli bir rol oynadı. Alman Hisse Senedi Enstitüsü’ne göre (DAI) göre, geçen yıl hissedar sayısı neredeyse 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Buna göre, yaklaşık 12.3 milyon Alman, yani her altı kişiden biri bir yıl öncesine göre 2.7 milyon daha fazla işletme veya fonlarda hisseye sahip.

 

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#Almanya#Almanlar Zenginleşti#Ekonomi

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