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Almanlar yanlış tasarruf kurbanı

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#Tasarruf#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Almanlar yanlış tasarruf kurbanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2024 09:59

Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden Allianz’ın ‘Global Wealth Report’ adlı raporu, Almanların paralarını düşük faizli tasarruf hesaplarında ve geleneksel yatırım araçlarında tutarak servetlerini artırmada geride kaldıklarını ortaya koydu. Buna göre birçok kişi, yanlış tasarruf ve yatırım stratejileri nedeniyle servetlerini büyütme fırsatını kaçırıyor.

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BATI Avrupa’daki diğer ülkelerle kıyaslandığında Almanya servet sıralamasında geri düşüyor. Raporda, Almanya’daki kişisel para birikimlerinin büyüme hızının yavaş olduğu ve Almanya’nın dört yıldır kayıp verdiği ifade ediliyor. Almanya’da kişi başına düşen ortalama nakit serveti 70 bin Euro olarak hesaplanırken, gayrimenkul varlıkları da 130 bin Euro değerinde. Ancak, bu rakamlar her ne kadar yüksek görünse de, Almanlar paralarını iyi değerlendiremedikleri için diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha az kazanç sağlıyorlar. Örneğin, Batı Avrupa’da servet büyümesinin üçte biri yatırım araçlarının değer artışından gelirken, Almanya’da bu büyüme büyük ölçüde sadece tasarrufla sağlanıyor.

Almanlar yanlış tasarruf kurbanı

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GELENEKSEL YÖNTEMLERİ TERCİH EDİYORLAR
Almanlar hâlâ büyük ölçüde düşük faizli tasarruf hesapları, bankalardaki vadeli mevduatlar ve konut tasarruf sözleşmeleri gibi geleneksel yöntemleri tercih ediyorlar. Alman Merkez Bankası’nın yaptığı son araştırma, düşük gelirli insanların özellikle güvenli buldukları bu yöntemleri kullanmaya devam ettiğini gösterdi. Bu gruptaki insanlar, tasarruflarını genellikle hisse senetleri gibi riskli yatırım araçlarına yönlendirmekten kaçınıyor. Öte yandan, gayrimenkul, Almanya’da servet birikiminde önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Son 20 yılda emlak fiyatlarındaki artış, birçok kişi için servetlerini artırmanın ana nedeni. Ancak, Allianz’ın raporunda, özellikle iklim değişikliği riskleri nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının düşebileceği konusunda önemli uyarılar yapılıyor.

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#Tasarruf#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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