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Almanlar ‘toplumsal bölünme’den endişe ediyor

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#Almanya#Anket#AVRUPADAN HABERLER
Almanlar ‘toplumsal bölünme’den endişe ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 10:23

Almanya’da yapılan bir anket, vatandaşların toplumsal barış ve ekonomik istikrar konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu ortaya koydu.

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R+V sigorta tarafından yayımlanan özel bir araştırmaya göre, Almanların dörtte üçü, toplumun giderek daha fazla bölündüğüne inanıyor. Bu oran, geçen yaz yapılan düzenli anketteki yüzde 48’ti. Yani geçen yıla göre bu konuda endişe duyanların oranı 26 puan arttı. Anket, Aschaffenburg’da meydana gelen bıçaklı saldırının ardından gerçekleştirildi. Olay sonrası Almanya genelinde, göç konusunda hararetli bir tartışma başladı.

EKONOMİK KAYGILAR DA ARTTI
Öte yandan araştırmada ekonomik beklentiler de soruldu. Araştırma Almanların ekonomik kaygılarının da arttığını gösteriyor. Katılımcıların yüzde 70’i, artan yaşam maliyetleri konusunda endişe duyduğunu belirtirken, bu oran geçen yaz yüzde 57 oranındaydı. Ayrıca, katılımcıların yüzde 68’i bir ekonomik durgunluktan korktuğunu belirtti. Geçen yıl ise yüzde 48 olarak tespit edilmişti.

Almanlar ‘toplumsal bölünme’den endişe ediyor
POLİTİKACILAR GÜVEN DİPTE
Ankete göre, Almanların siyasetçilere olan güveni de oldukça düşük. Geçen yıl katılımcıların yüzde 49’u siyasetçilerin görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını düşünürken bu oran bu yıl yüzde 61’e yükseldi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 55’i hükümetteki ve muhalefetteki siyasetçilere 5 veya 6 gibi düşük notlar verdi.

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GÖÇ POLİTİKASI TARTIŞMALARI ALEVLENDİ
Anket, Aschaffenburg’da yaşanan bıçaklı saldırının ardından 23-25 Ocak 2025 tarihleri arasında bin kişiyle gerçekleştirildi. Saldırı, göç ve güvenlik politikalarına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi ve toplumdaki kutuplaşmayı artırdı. Bu olay, Almanların toplumsal barış ve güvenlik konusundaki endişelerini daha da derinleştirdi.

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#Almanya#Anket#AVRUPADAN HABERLER

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