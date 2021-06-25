Almanlar tatil için kolları sıvadı: Türkiye ilk tercihler arasında

ALMANLAR son haftalarda yoğun şekilde yaz tatili rezervasyonlarına yöneldi. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, ailelerin tatil konusunda kısa sürede karar vererek rezervasyon yaptırdıkları belirtildi. DRV bünyesinde gerçekleştirilen bir piyasa araştırmasının verilerine dayandırılarak yapılan açıklamaya göre Almanlar, özellikle aileler son zamanlarda haziran, temmuz ve ağustos ayları için, ortalamanın üzerinde ve kısa süre içinde rezervasyon yaptırdılar. Yeni yapılan tüm tatil rezervasyonlarının yarısının haziranın ikinci haftasında gerçekleştiği bildirildi. Araştırmaya göre son haftalarda tatil rezervasyonlarını yapan Almanların öncelikli tercihleri Türkiye ve Yunanistan oldu. DRV, Türkiye ve Yunanistan dışında İspanya, Portekiz, Hırvatistan ve Mısır’ın da favori tatil ülkeleri arasında yer aldığı bilgisini paylaştı. PAKET TATİL ALDILAR

Avrupa içi tatil bölgelerinin de Alman tatilciler açısından revaçta olduğu belirtilen açıklamada, Avusturya, İsviçre ve Polonya gibi otomobil veya trenle ulaşılabilen komşu ülkelerin de oldukça fazla ilgi gördüğü kaydedildi. DRV araştırmasından çıkan diğer bir sonuca göre ise Almanlar yaz tatili tercihlerini uçuş ve konaklamanın dahil olduğu paket tatil programlarından yana kullandılar. Araştırma, seyahat acentelerinin ve seyahat portallarının rezervasyon verilerine dayanarak yapıldı.

CANLANMAYA RAĞMEN...

DRV Başkanı Norbert Fiebig, son günlerde rezervasyonlarda kaydedilen olumlu gelişmeler nedeniyle ‘sektörün moralinin önemli ölçüde iyileştiğini’ söyledi. Ancak Fiebig’e göre seyahat şirketleri, sektördeki kısmi canlanmaya rağmen salgından önceki standartlardan çok uzakta bulunuyor. Mayıs ayı sonuna kadar yapılan yaz tatili rezervasyonlarının normal koşullardaki satışlara göre dörtte bir oranında düşük olduğu belirtildi.