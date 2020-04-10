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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 10.04.2020 - 10:05,Son Güncelleme:

Almanlar, sıkı önlemlerden şikâyetçi değil

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Almanlar, sıkı önlemlerden şikâyetçi değil
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Almanya’da yapılan anketin soncuna göre halkın yarısından fazlası Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemlerin gevşetilmesine karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 55’si 19 Nisan’dan sonra da önlemlerin sürmesinden yana.

ALMAN İkinci Kanalı ZDF’in bin 175 kişiyle telefon üzerinden yaptığı anket sonucuna göre, halk alınan önlemleri benimsedi ve şikâyetçi değil. Önlemleri doğru bulanların oranı yüzde 74 çıktı. Hükümetin 19 Nisan’a kadar aldığı tedbirlerin bu tarihten itibaren kademeli olarak yumuşatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 19, kısıtlamaların tamamen kaldırılması yönünde fikir beyan edenlerin oranı ise yüzde 5. Buna karşın ankete katılan yüzde 16’sı ise daha katı önlemlerin alınmasını talep etti. Hükümetin kriz yönetimine de büyük oranda destek çıktı. Hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizi başarıyla yönettiği yönünde görüş belirtenlerin oranı yüzde 90.

Almanlar, sıkı önlemlerden şikâyetçi değil

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