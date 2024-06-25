Almanlar sağlık sisteminden memnun değil!

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ALMANLARIN sadece yüzde 64’ü sağlık sistemine iyi not verdi. Memnuniyet oranı geçen yıl yüzde 72, korona yılı olan 2020’de ise yüzde 80’di. Ayrıntılara bakıldığında ise kadınların memnuniyetsizlik oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Kadınların yüzde 40’ı sağlık sistemini eleştirirken, erkeklerin ise memnuniyetsizlik oranı yüzde 31 oldu.

PEKİ NELER ELEŞTİRİLDİ?

Ankete katılanların yüzde 68’i doktor randevularıyla ilgili sorunları eleştirdi ve randevu alamadıklarını belirtti. Almanya’da bu konudaki memnuniyetsizlik yüzde 54 ve Almanya bu puan ile Avrupa ortalamasından çok daha kötü. Ankete katılanların yüzde 59’u siyasete ve sağlık sistemine güvenmediğini söyledi. Avrupa genelinde ortalama ise yüzde 46. Her üç kişiden biri kendisinin ya da bir yakınının kötü tıbbi bakım aldığını belirtti. Avrupa’da ise bu oran yüzde 47. Almanya’da her beş kişiden biri de ilaçlara erişimde sorun yaşıyor. Alman katılımcıların yüzde 64’ü, ithalata daha fazla bağımlı olmamak için kendi ülkelerinde daha fazla ilaç üretilmesini istiyor.

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TEŞHİSLERDE YAPAY ZEKA İSTEYEN YÜKSEK ÇIKTI

Her iki kişiden biri de sağlık sektöründeki personel açığını gidermek için sağlık çalışanlarına daha iyi ücret verilmesini talep etti. Buna ek olarak, sağlık politikacılarının sağlık sektöründe bir diploma veya eğitime sahip olmaları istendi. Katılımcılardan daha fazla dijitalleşme talebi de geldi. Ankete katılanların yüzde 55’i dijital bir ‘hasta dosyası’ ve yüzde 39’u ‘uzman doktor fihristi’ talep etti. Teşhislerde yapay zeka kullanılmasını isteyenlerin oranı da beklenenden yüksek çıktı. Buna göre katılımcıların üçte ikisi yapay zekaya açık olduğunu belirtirken, yüzde 44’ü teşhisler için yapay zekaya güveneceğini söyledi. Ayrıca her iki kişiden biri robotik cerrahiye güven duyuyor. Ankete katılanların yüzde 42’si de ilaçlarının evlerine teslim edilmesini istiyor.