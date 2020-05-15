Almanlar önlemlerin gevşetilmesini istemiyor

BİN 74 kişinin katıldığı ankette ortaya çıkan sonuca göre halkın yüzde 40’ı ise federal ve eyalet hükümetlerinin kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik aldıkları kararları doğru bulurken, kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik daha fazla adım atılmasını da istedi. Ankette, kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıkanların yüzde 62’si Bundesliga maçlarının oynatılmasını da doğru bulmuyor, yüzde 31’i ise bu kararı destekliyor. Kısıtlamaların yumuşatılmasını isteyenler arasında futbol maçlarının yeniden oynanmasını doğru bulanların oranı yüzde 40 iken, yanlış bulanların oranı yüzde 45. Almanya’da Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki ay önce ara verilen maçlar yarından itibaren seyircisiz oynatılacak.