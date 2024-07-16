Almanlar Merkel dönemini özlüyor

Haberin Devamı

ALMANYA’da seçmenlerin önemli bir bölümü Merkel dönemini arıyor. Angela Merkel’in başbakanlık görevinden ayrılmasından bu yana Almanya’daki durumun kötüleştiğini düşünen seçmenlerin sayısı arttı. YouGov kamuoyu araştırma enstitüsünün yaptığı bir ankete göre, 2030 katılımcının yüzde 61’i, Merkel’in siyasetten çekilmesinden bu yana Almanya’daki koşulların olumsuz yönde değiştiği görüşünde. Katılımcıların dörtte biri ise durumun aynı kaldığını düşünüyor. Durumun kötüleştiğini düşünenlerin çoğunluğu, bunu kısmen SPD, Yeşiller ve FDP arasında üçlü koalisyonun çalışmalarıyla ilişkilendirdi.

KÖTÜ HÜKÜMET

Katılımcıların yüzde 28’i, bu kötüleşmeyi, Başbakan Olaf Scholz’un (SPD) yönetiminin ‘kötü hükümet’ olmasına bağlıyor. Yüzde 15’i ise dış etkenlerin bu durumu tetiklediği görüşünde. Çoğunluk ise her iki faktörün de rol oynadığını düşünüyor. Öte yandan eski Başbakan Angela Merkel, çarşamba günü 70. yaş gününü kutlayacak. 16 yıl boyunca CDU’lu politikacı, Almanya’nın ilk kadın başbakanı olarak görev yaptı. YouGov kamuoyu araştırma şirketi, anketi 28 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleştirdi.