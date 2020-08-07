Almanlar memnun

ANKET sonuçlarına göre Almanların büyük çoğunluğu riskli ülkelerden dönen tatilcilere mecburi korona testini doğru buluyor. Korona testinin mecbur olması doğru diyenlerin oranı yüzde 93. Testin zorunlu olmasını onaylamayanların oranı sadece yüzde 7. Ama bu eğilim testlerin ücretsiz olmasına ve masrafın devlete yüklenmesine karşı değişiyor. Yüzde 57’si masrafı devletin karşılamasını yanlış buluyor. Yüzde 39’u ise doğru diyor.

ÖNLEMLER YETERLİ Mİ?

Almanya’da geçerli 1.5 metre sosyal mesafe, hijyen ve kapalı mekânlarda maske önlemlerini büyük çoğunluk onaylıyor. Yüzde 59’u bu önlemler yeterli diyor. Yetersiz diyenlerin oranı yüzde 28. Önlemleri fazla abartılı bulanların oranı ise yüzde 11.

Halkın kurallara uyup uymadığı konusunda yapılan kontroller yeterli mi? Yüzde 53’ü yetersiz. Yüzde 35 yeterli.

DERSTE MASKE

Okullarda ders esnasında da öğrenciler maske taksın mı? Evet diyenlerin oranı yüzde 24. Okul içinde ve koridorda maske takılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 54. Maskeye karşı çıkanların oranı yüzde 13.

Virüsün bulaşma tehlikesi ne kadar yüksek? Çok yüksek diyenlerin oranı yüzde 8. Yüksek diyenlerin oranı yüzde 20. Biraz yüksek diyenlerin oranı yüzde 48. Bulaşma riski düşük diyenler yüzde 23.

AŞI YAPTIRIR MISIN?

Almanya’da ekonominin durumu nasıl?

Çok iyi diyenler yüzde 3. İyi diyenler yüzde 35. Biraz iyi bulanlar yüzde 45. Kötü diyenler yüzde 16.

Koronavirüs aşısı bulunursa ne kadarı aşı yaptırır?

Yüzde 44 mutlaka yaptırırım. Yüzde 30 herhalde yaptırırım. Yüzde 12 herhalde yaptırmam. Kesinlikle yaptırmam yüzde 12.