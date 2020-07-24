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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 24.07.2020 - 11:04,Son Güncelleme:

Almanlar maskeye alıştı

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Almanlar maskeye alıştı
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Korona salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan önlemler ve uygulanan kurallara halkın büyük çoğunluğunun alıştığı ve sorun yaşamadığı ortaya çıktı.

ALMAN Birinci Kanalı ARD’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamasına göre artık her beş kişiden dördü maske takmayı kendisi için problem olarak görmüyor. Günlük yaşamın bir parçası olarak algılıyor. Dimap adlı araştırma kuruluşunun ARD’nin talebi üzerine bin 79 kişiyle yaptığı ankette katılanların yüzde 79’u alışveriş ve kamuya açık alanlarda maske takmaya alıştığını ve bu durumdan şikayetçi olmadığını beyan etti. Aynı kişiler sosyal mesafeye de dikkat etmelerinin kendileri için artık normal bir durum olarak görüyor. Kovid-19 salgını ile mücadele için alınan önlemlerden rahatsız olmuyor. Ankete katılanların yüzde 19’u ise maske takmaya alışamadıklarını beyan etti. Geri kalan yüzde iki ise alışverişe gitmediklerini ve toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını beyan ederek maske takmadıklarını söyledi.

 

 

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