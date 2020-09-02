Almanlar korona önlemlerinden ne kadar memnun?

FORSA kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Almanların yüzde 80’den fazlası “Önlemlerden memnunum” diyor, hatta önlemleri yetersiz buluyor. Öte yandan ülkenin yanlış yönde gittiğine inananların sayısı 2015 yılından beri artıyor. Ancak bunun salgınla bir bağlantısı yok diyor. Bir başka araştırmaya göre ise Almanların yüzde 30’u komplo teorilerine meyilli. More in Common kuruluşunun araştırmasına göre üçte biri hükümetin kendi planlarını gerçekleştirebilmek için korona salgını krizini olduğundan büyük gösterdiği görüşünde. Ayrıca korona kriziyle toplum daha fazla kutuplaşıyor. Toplumsal uzlaşı da krizle birlikte azalmış bulunuyor. Korona krizinde uzlaşıya hazır olanların oranı yüzde 45. Almanya’nın Rheinland Pfalz eyaleti psikologları korona krizinin depresyonları, korku, madde bağımlılığı ve intiharları artıracağı görüşünde.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre Almanya’da son 24 saat içinde 1256 yeni korona vakası tespit edildi. Salgına yakalananların sayısı 244 bin 855’e, ölenlerin sayısı 9 bin 313’e ulaştı. Aktif vaka sayısı ise 16 bin 400.