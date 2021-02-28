Almanlar kısıtlamalardan bıktı

BILD am Sonntag gazetesi adına INSA kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan ankete katılanların büyük çoğunluğu, kısıtlamaların hafifletilmesinden yana görüş belirtti. Halkın yüzde 75’i mart ayından itibaren iş yeri ve mağazaların açılmasını isterken, sadece yüzde 17’si buna karşı çıktı. Ankete katılanların yüzde 54’ü ise gastronomi sektörünün açılmasından yana olduğunu söyledi. Yüzde 35’i de restoran ve kafelerin kapalı kalması gerektiğini belirtirken, otellerin açılmasını isteyenlerin oranı da yüzde 45 oldu. ‘Kozmetik salonları açılsın’ diyenler yüzde 44, müze ve diğer kültür kurumlarının açılmasını talep edenlerin oranı ise yüzde 42 olarak belirlendi. Sinemaların açılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 35 oldu.





Başbakan Angela Merkel başkanlığındaki 16 eyalet başbakanının 3 Mart’ta gerçekleştireceği toplantıda kısıtlamaların geleceği masaya yatırılacak. Toplantıda, başta okulların açılıp açılamayacağı ve hangi alanlarda ve ne zaman kısıtlamaların hafifletileceği konusunda karar alınması bekleniyor.

HER KAFADAN BİR ES ÇIKIYOR

Geçen hafta üçüncü dalga uyarısı yapan Başbakan Merkel’in kısıtlamaların kaldırılmasına karşı olduğu biliniyor. Aynı şekilde Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de, “Açalım ancak dikkatli olalım. Aksi halde kör uçuşla üçüncü dalgaya gireriz” dedi. Baden-Württemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann ise insanlardaki sabırsızlığı anlayabildiğini belirtirken, “Ancak virüs için bizim yorulup yorulmadığımızın bir önemi yok. O sadece bulaşmaya devam ediyor” dedi. Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de gastronomi, müzeler ve iş yerlerinin baharda açılması gerektiğini istedi. Dreyer, hızlı testler sayesinde müzeler, iş yerleri ve gastronominin açılabileceğini kaydetti. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise açılma konusunda hızlı davranılmaması uyarısında bulundu. Kısıtlamalar konusunda farklı görüşlere sahip eyalet başbakanlarının 3 Mart’ta katılacağı toplantının çok zorlu geçeceği tahmin ediliyor.