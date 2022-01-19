Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor

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ALMANYA’da yapılan bir araştırmaya göre Almanların kiliselere olan güveni büyük ölçüde azaldı. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, kamuoyu araştırma kuruluşu Forsa tarafından Berlin’de yapılan açıklamada, Almanya halkının yüzde 33’ünün Protestan Kilisesi’ne ve sadece yüzde 12’sinin Katolik Kilisesi’ne güven duyduğu belirtildi. Yılbaşı döneminde 4 bin 38 kişinin katılımıyla yapılan ankette görüşüne başvurulanlar arasında Katolik dünyasının ruhani lideri Papa’ya güvenenlerin oranı ise yüzde 26 oldu. Forsa uzmanları, 2017’de Katolik Kilisesi’ne olan güvenin yüzde 28, 2018’de Protestan Kilisesi’ne ise yüzde 48 olarak ölçüldüğünü belirtirken, Papalık makamına olan güvenin, Papa Benedict’in görev süresi boyunca yüzde 24’e kadar düştüğünü, Françesko döneminde ise (2015’te) yüzde 60’a kadar yükseldiğini açıkladılar. Öte yandan hiçbir kiliseye mensup olmadıklarını belirtenler ise iki Hıristiyan kilisesine ve Papa’ya olduğu kadar Yahudiler Merkez Konseyi’ne de Katoliklerden veya Protestanlardan daha az güvendiklerini beyan ettiler.