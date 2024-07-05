Almanlar ikisinden de memnun değil

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ÖTE yandan, Almanya’nın AB içindeki en güçlü ortağı Fransa’daki seçimlerin ikinci turu da Alman halkını endişelendiriyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilişkilerini geliştiren AB’nin kurucu ortakları arasından su sızmıyor. Ancak Emmanuel Macron’un parlamentoyu lağvederek seçime gitme kararı sonrası yapılan seçimlerin ilk turunda aşırı sağcı partinin ilk sırada yer alması Almanları endişelendirdi.

OLUMSUZ ETKİLER

İlk turda zirveye yerleşen Marine Le Pen’in liderliğindeki Rassemblement National partisinin ikinci turda da başarı sağlayarak Fransız hükümetini kurması durumunda Almanların yüzde 61’i bunun Almanya-Fransa ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Ankete katılanların yüzde 19’u ilişkilerde büyük bir değişiklik olmayacağını, yüzde 5 ise olumlu sonuçlar doğuracağını düşünüyor. Seçimlerden bağımsız olarak Almanların yüzde 59’u Fransa’daki demokrasinin geleceği konusunda büyük endişe taşıyor. ABD demokrasisinden endişe duyanların oranı yüzde 67, Almanya için endişe duyanların oranı yüzde 69 olarak tespit edildi.