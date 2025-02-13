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Almanlar için hâlâ caddeler cazibe merkezi!

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#Almanya#Almanlar#AVRUPADAN HABERLER
Almanlar için hâlâ caddeler cazibe merkezi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:25

Almanya’ya yapılan bir araştırma, internet üzerinden alışveriş yapmamın popüler olduğu bir dönemde, Almanların hâlâ şehir merkezlerine gitmeyi tercih ettiğini ortaya koydu.

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ARAŞTIRMA, Köln merkezli Ticaret Araştırma Enstitüsü (IFH) tarafından yapıldı. Araştırma, şehir merkezlerinin ve alışveriş caddelerinin hâlâ çok popüler ve çekici olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, şehir merkezleri sadece yaşlı ziyaretçiler için değil, her yaştan insan için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. 2020’den bu yana şehir merkezlerini ziyaret edenlerin ortalama yaşı 47.5’ten 46.1’e düştü. 26 yaş altı ziyaretçi oranı önceki yıllara göre biraz düşük olsa da, 26-50 yaş arası ziyaretçi sayısında belirgin bir artış gözlemlendi.

Almanlar için hâlâ caddeler cazibe merkezi

HERKES İÇİN BULUŞMA NOKTASI
IFH Genel Müdürü ve araştırmanın yazarı Boris Hedde, “Şehir merkezlerindeki genç nüfus azalması durdu. Şehir merkezleri herkes için bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Burası, her yaştan insanın bir araya geldiği sosyal bir merkez” dedi. Araştırma, şehir merkezlerine gitme nedenleri arasında alışverişin hâlâ birinci sırada olduğunu gösterdi. Katılımcıların yüzde 61’i şehir merkezlerine alışveriş için gittiğini belirtti. Ancak restoranlar, kafeler ve barlar da giderek daha fazla tercih ediliyor. Ankete katılanların yüzde 40’ı şehir merkezlerini gastronomi imkânları nedeniyle ziyaret ettiğini söyledi. Bu oran, 2022’de yüzde 35, 2020’de ise yüzde 26 olarak tespit edilmişti.

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EN POPÜLER MÜNİH
2024 yılında şehir merkezlerindeki ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.5 arttı. Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln ve Münih gibi büyük şehirlerde bu artış daha belirgin oldu. Ocak 2025’te, Münih’teki Kaufingerstrasse 1.92 milyon ziyaretçiyle en popüler alışveriş caddesi oldu. Katılımcılar, şehir merkezlerindeki restoranlar, kuaförler, bankalar ve temizlik hizmetleri gibi işletmeleri olumlu buldu. Ayrıca, kişisel bakım, kozmetik, eczane, kitap ve gıda gibi farklı sektörlerdeki perakendeciler de büyük beğeni topladı.

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#Almanya#Almanlar#AVRUPADAN HABERLER

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