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Almanlar göçü ‘şans’ değil ‘tehdit’ görüyor

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#AVRUPADAN HABER#Yougov#CDU/CSU
Almanlar göçü ‘şans’ değil ‘tehdit’ görüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 10:13

Almanların yarıdan fazlası göçü ‘şans’ değil ‘tehdit’ olarak görüyor. YouGov tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasına göre, Almanların yüzde 59’u göçü ‘tehdit’, yüzde 32’si ise ‘şans’ olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 27’si ise göçü ‘büyük bir tehdit ve tehlike’ olarak gördüğünü söyledi.

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ALMANLARIN çok büyük bir bölümünün, düzensiz göçün engellenmesi konusunda partilere güven duymadığı da ortaya çıktı. Her 5 Alman’dan biri bu konuda ana muhalefet CDU/CSU’ya güven duyarken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 17 ile ikinci sırada yer aldı. Hükümet partileri SPD, Yeşiller ve FDP ile Sol Parti ve Birlik Sahra Wagenknecht’e güven yüzde 9’un altında kaldı. YouGov’un 31 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında yaptığı kamuoyu yoklamasında, Almanların yarıdan fazlasının Alman vatandaşlığına geçiş süresinin 8 yıldan 5 yıla, hatta bazı durumlarda 3 yıla düşürülmesi ve isteyen herkesin çifte vatandaş olabilmesini içeren 27 Haziran’da hayata geçirilecek ‘Modern Vatandaşlık Yasası’na karşı olduğu da saptandı. Almanların yüzde 53’ünün yeni düzenlemeleri reddettiği, yüzde 34’ünün ise destek verdiği kaydedildi.

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#AVRUPADAN HABER#Yougov#CDU/CSU

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